الامارات | البلوشي: مباراة النصر وكلباء «الأجمل».. والجمهور الخاسر الوحيد

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي: مباراة النصر وكلباء «الأجمل».. والجمهور الخاسر الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب النصر، يعقوب حسن البلوشي، الذي سبق له اللعب في صفوف اتحاد كلباء، أن المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 3-3 في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، كانت من أجمل المباريات التي خاضها في حياته، على الرغم من كونه حل بديلاً في الدقائق الأخيرة للمباراة، لما حظيت به من تكتيك عالٍ وإصرار من الفريقين على تحقيق النتيجة الإيجابية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباراة من أجمل مباريات الموسم والجمهور الخاسر الوحيد فيها، لعدم تمكنه من الحضور لمتابعة اللقاء بسبب تفشي فيروس (كورونا)».

وأضاف: «أتمنى أن تزول الجائحة وأن يعود الجمهور للمدرجات لنعيش معاً كرة قدم ممتعة، بحيث تنعكس بإيجابية على المنتخب الوطني»، موضحاً: «الجمالية الفنية التي ظهرت بها المباراة ارتقت لتكون من أجمل مباريات الموسم الحالي، ولم ينقصها سوى الحضور الجماهيري الذي ابتعد بسبب الجائحة، ما حرمه مشاهدة ستة أهداف جميلة».

وتابع: «نتيجة التعادل لن تؤثر في حظوظ (العميد) في المنافسة على لقب الدوري، بعد أن نزف معظم الفرق المتنافسة نقاطاً». وأكمل: «المستوى الفني لاتحاد كلباء تغير فنياً بشكل تصاعدي في الموسم الحالي، وأصبح أفضل من المواسم السابقة، ما يجعله نداً قوياً لجميع الفرق».

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