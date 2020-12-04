الامارات | فرابارت.. أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن فرابارت.. أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ، أول من أمس، حيث أصبحت أول سيدة تتولى التحكيم في مباراة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، وذلك بعد أن أدارت المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس الإيطالي على دينامو كييف الأوكراني 3/‏ صفر.

وقال لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، إلكاي جوندوجان، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كانت مسألة وقت. هو إنجاز هائل وإلهام للأخريات. نتمنى أن يصبح هذا شيئاً اعتيادياً في وقت قريب للغاية».

وكانت فرابارت (36 عاماً) أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما أدارت المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي 5-4 بضربات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي 2019.

كذلك كانت فرابارت حاضرة في التحكيم في مباراتي ليستر أمام زوريا لوجانسك، وغرناطة أمام أومونيا، في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقالت بيبيانا شتاينهاوس، أول سيدة ألمانية تحترف التحكيم: «هو أمر رائع. أنا سعيدة للغاية بأنها حظيت بهذا الشرف. وهي بالتأكيد تستحق ذلك».

وذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية: «فرابارت مثالية، كانت دائماً قريباً من الحدث، ولم تتدخل كثيراً».

وتلقت فرابارت التهاني أيضاً من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية، عبر «تويتر».

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