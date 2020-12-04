شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ أسابيع تفصل كريم نيدفيد عن العودة لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعافى بشكل كبير من إصابته في غضروف الركبة.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن كريم نيدفيد ينفذ وصل للمرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل في النادي.
وأوضح: "كريم خضع لعدد من المراحل التأهيلية الأولى هي العلاج الطبيعي ثم مرحلة الجري واخيرا يخضع لمراحل خاصة بالتقوية".
وأتم: "نيدفيد تم قيده في قائمة الأهلي وبلغوه بالاستمرار في الفريق والنادي رفض كافة العروض المقدمة له على رأسها المقاولون العرب".
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