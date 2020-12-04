شكرا لقرائتكم خبر عن ٨ صفقات جديدة للزمالك على طاولة باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو مستمر مع الفريق ولن يرحل.‏ وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى ‏على شاشة قناة الزمالك: «أعدنا شحن معنويات باتشيكو وباقي أعضاء ‏الجهاز الفني».‏ وواصل: «تم عرض 8 لاعبين على باتشيكو وهو له جميع الصلاحيات ‏في اختيار الأنسب للفريق من الناحية الفنية». ‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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