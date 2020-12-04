شكرا لقرائتكم كاسونجو: الدكة وتغيير مركزي سبب عدم ظهوري بشكل جيد فى نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.
وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".
وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".
وأنهى:"تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا بعيداً عن المشاركة في المباريات".
يرى أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.، وكنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه قانوان كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز".
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