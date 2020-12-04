شكرا لقرائتكم كاسونجو: غياب أوباما عن نهائي القرن أثر بالسلب على الزمالك في نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي القرن أمام الأهلي.
وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز 10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر".
أوضح أن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.
تابع:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق الأبيض".
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