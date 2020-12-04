شكرا لقرائتكم كاسونجو: غياب أوباما عن نهائي القرن أثر بالسلب على الزمالك في ‏نهائي القرن ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏

وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر". ‏

أوضح أن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.‏

تابع:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق ‏الأبيض".‏