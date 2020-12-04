شكرا لقرائتكم إنبي يوضح حقيقة اقتراب أسامة جلال من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عب دالناصر محمد في تصريحات تلفزيونية: "لم نتلقى عروض قوية أو إلحاح من النادي من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية".

وتابع: "النادي لا يعارض في رحيل أسامة جلال نهائيًا في الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره في صفوف الفريق لانه لاعب كبير".