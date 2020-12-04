شكرا لقرائتكم عمر ربيع: 4 أسابيع تفصل كريم نيدفيد عن تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، تعافى بشكل كبير من إصابته في غضروف الركبة. وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية أن كريم نيدفيد ينفذ وصل للمرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل في النادي. وأوضح: "كريم خضع لعدد من المراحل التأهيلية الأولى هي العلاج الطبيعي ثم مرحلة الجري واخيرا يخضع لمراحل خاصة بالتقوية". وأتم: "نيدفيد تم قيده في قائمة الأهلي وبلغوه بالاستمرار في الفريق والنادي رفض كافة العروض المقدمة له على رأسها المقاولون العرب".

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