شكرا لقرائتكم شوبير: زيارة الوزير للزمالك تنقل رسالة مهمة من الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد شوبير بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة إلى نادى الزمالك مساء اليوم، مؤكدا أن زيارة الوزير للزمالك تنقل رسالة هامة من الدولة وتؤكد على مساندة الدولة بكل أنواعها للقلعة البيضاء مضيفا الزمالك كبير ولن يقف على أحد، أن أشرف صبحي أكد أن الحفاظ على الكيان الزمالك من أهم أولوياته مشددا على ضرورة الاستقرار الفنى والادارى وضبط النواحى المالية كمؤسسة كبيرة

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1، أمير عادل نجل اللاعب عادل زتونة كان يلعب معنا فى شباب الأهلى تحت 17 عاما ولكنه غادر إلى أوروبا ونتمنى أن يكون أمير متألق مع الزمالك على غرار سيد زيزو.

وتابع شوبير قائلا :"مفيش حد اتبرع للزمالك بأموال فى الفترة الأخيرة غير أن العضويات تعتبر الإيراد الأهم للأبيض ، مضيفا متوسط اشتركات العضوية فى الاهلى 250 ألف لجميع الفروع تقريبا وهو مورد مالى هائل بفروع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، على عكس الزمالك الذى خفض قيمة الاشتراكات بأرقام زهيدة تصل إلى 5 و10 الاف بالتقسيط مما أثر على عائده منها

واستكمل خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 مليون جنية لتدعيم لسداد متأخرات اللاعبين، مؤكدا على أنه لا يوجد مفاوضات بين الأهلى وزيزو مما يثير البلبة على عكس الواقع فى عقده الممتد لموسيمن مع الابيض

وأردف قائلا مبارة الأهلى طلائع الجيش صعبة للغاية والأحمر يتطلع لتحقيق الثلاثية فى حين يسعى الفريق العسكري إلى حصد لقبه الأول.

وزاد إصابة محمد أشرف روقا عباراة عن كدمة مش إصابة وبعيد عن الرباط الصليبي وسيغيب بعض الأيام ،