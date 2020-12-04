شبانة لتليفزيون الخليج 365: الزمالك يُسلّم كأس مصر لاتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن مسؤولى نادى الزمالك قاموا اليوم بتسليم كأس مصر إلى اتحاد الكرة لتسليمه للفائز من الأهلي وطلائع الجيش بعد مباراة السبت المقبل فى نهائى كأس مصر على ستاد برج العرب، خاصة وأن الزمالك حامل لقب أخر نسختين، ويقوم اتحاد الكرة حاليا بتجهيز كأس مصر تمهيدا لتسليمه إلى بطل كأس مصر الجديد بعد خروج الزمالك من نصف نهائى البطولة. الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى. ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

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