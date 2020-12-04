شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 ، الكثير من الأخبار الرياضية والأخبار الهامة منها مطالبة النجوم بوقف قيد الاسماعيلى بسبب 20 كليون جنيها ، و نفى الاهلى التفاوض مع أحمد سيد زيزو ، و اعلان الزمالك استمرار باتشيكو مديرا فنيا

الزمالك ينتعش بـ4 ملايين جنيه من المصرى فى صفقتى عنتر ورفعت

انتعشت خزينة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بـ4 مليون جنيه، من المصرى البورسعيدى، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

اتحاد الكرة يرسل اللائحة إلى فيفا 9 ديسمبر

يرسل اتحاد الكرة اللائحة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 9 ديسمبر المقبل، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على إرسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتى أقيمت يوم 29 نوفمبر المنقضى، وتشهد اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات حتي الآن، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي من عدمه، خاصة أن معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد فى الانتخابات القادمة، بينما هناك قلة تطلب تطبيقه بأثر رجعي.

تأكيدًا لليوم السابع.. الزمالك يعلن رسميًا استمرار باتشيكو فى قيادة الفريق

اجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

رئيس الزمالك: زيارة وزير الرياضة لمقر النادى لمساندة وتسهيل عمل اللجنة

أكد المستشار أحمد بكرى، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة فى عملها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجلسة كانت من أجل متابعة الأمور الخاصة بنادى الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة فى إدارة شئون النادى لتحقيق الاستقرار فى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار فى المرحلة المقبلة للنادى.

النجوم يطالب الجبلاية بإيقاف قيد الإسماعيلى بسبب 20 مليون جنيه

خاطب نادى نجوم المستقبل ، اتحاد الكرة لإيقاف قيد النادي الاسماعيلي لحين سداد الغرامة الموقعة عليه وتقدر بـ 20 مليون جنيه، وتلقى اتحاد الكرة والنادى الإسماعيلى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق.

الأهلى يوضح حقيقة تفاوضه مع أحمد زيزو لضمه من الزمالك

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن الأنباء التي تتردد عن تفاوض الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد الأمور المختلفة التى دارت حول هذا الأمر قائلا عبر حسابه على تويتر: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب.. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".

العضويات تنعش الزمالك بـ2 مليون جنيه لسداد متأخرات اللاعبين

انتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.