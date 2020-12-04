شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لاعبو الزمالك "خط أحمر".. وعرضنا 8 لاعبين على باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يقبل بتشتيت ‏أحد أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات ‏معهم، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع ‏لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".‏

وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرين بسهولة على العمل ‏بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد ‏أن نفعل ذلك".‏

وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ‏ضد الزمالك ولاعبيه".‏

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، مستمر مع الفريق ولن يرحل"، مضيفا:" أعدنا شحن معنويات باتشيكو وباقي أعضاء ‏الجهاز الفني"، وواصل:" تم عرض 8 لاعبين على باتشيكو وهو له جميع الصلاحيات ‏فى اختيار الأنسب للفريق من الناحية الفنية". ‏

وقال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى ”الخليج 365” بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد ”الخليج 365”، أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى لدعمه وتجديد الثقة به إلى جانب الحديث حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.