شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم مياة شربين بخماسية استعدادا لدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز على نظيرة مياه شربين فى المباراة الودية التى جمعتهما بستاد سمنود ، بخماسية نظيفة ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة الدورى الممتاز و أحرز أهداف اللقاء كلٌّ من يحيى حامد (هدفين) وأحمد الشيخ ( هدفين ) وإسلام فؤاد (هدف)، وألغى المحلة المواجهة الودية التي كان مقررًا لها أمام الإنتاج الحربي عصر اليوم باستاد السلام، بعد نقل الإنتاج ملعب اللقاء إلى 6 أكتوبر وأبلغ مسؤولو غزل المحلة فريق الإنتاج الحربي صعوبة إقامة اللقاء بسبب بعد المسافة بشكل كبير خاصة أن الفريق لن يبيت بالقاهرة، ولذلك اكتفى بمواجهة مياه سمنود بديلاً للإنتاج.

ونجح نادى غزل المحلة، العائد مجددا إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فى التعاقد مع النيچيرى إيمانويل أجبيتور لاعب إنبى والداخلية السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق، خاصة فى مركز خط الوسط، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد.

إيمانويل أجبيتور لعب لكل من أندية الشمس، أهلى طرابلس، الداخلية، وإنبى، ونجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعماله، ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى اليوم، الخميس، ودياً في إطار استعدادات الفريق المحلاوى لبطولة الدورى التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.