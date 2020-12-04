شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 12 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، وزير الشباب والرياضة يصل نادى الزمالك للاجتماع بالمجلس المعين وزير الشباب والرياضة يصل نادى الزمالك للاجتماع بالمجلس المعين وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى مقر نادى الزمالك من أجل الاجتماع باللجنة المعينة لإدارة شئون النادى الأبيض، والإطلاع على بعض الأمور الخاصة بالنادى، وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق. العضويات تنعش الزمالك بـ2 مليون جنيه لسداد متأخرات اللاعبين انتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق. الزمالك ينتعش بـ4 ملايين جنيه من المصرى فى صفقتى عنتر ورفعت انتعشت خزينة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بـ4 مليون جنيه، من المصرى البورسعيدى، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق. تفاصيل جلسة دعم استمرار باتشيكو فى قيادة الزمالك يعقد فى الوقت الحالى، المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض. امير عادل يشارك فى تدريبات الزمالك السبت المقبل ينتظم امير عادل، لاعب الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل بعد عودة الفريق للتدريبات من الراحة التى حصل عليها عقب الخروج من طلائع الجيش فى الدور قبل النهائي لكأس مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 12 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.