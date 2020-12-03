كاسونجو: الزمالك افضل ناد في إفريقيا وانضمامي لمنتخب الكونغو بفضله

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏

أكد كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".‏

وأنهى:" الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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