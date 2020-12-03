شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يكشف أفضل مدرب تعامل معه في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏

أكد الكونغولي كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏كان يشعر بالارتياح في ولاية السويسري جروس، المدير الفني الأسبق ‏للفريق كذلك خالد جلال.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحي على ‏شاشة قناة الزمالك:" شاركت بشكل أساسي مع خالد جلال وجروس وكنت ‏أشعر بالراحة في ولايتهما، كذلك كنت أسعد بتحفيز أمير عزمي مجاهد ‏المدرب المساعد السابق بالجهاز".‏ وقال حروس من افضل المدربين للزمالك وتوجنا مع بالكونفدرالية الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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