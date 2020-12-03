شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير وديربى لندن يشعلان الجولة 11 بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد ملاعب الدورى الإنجليزى فى الجولة الحادية عشرة، من البرميرليج عودة الجماهير لمدرجاتها وذلك لأول مره منذ فترة طويلة وتحديدا منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد فى مارس الماضى.

وأعربت الجماهير الإنجليزية عن سعادتها لعودتها للمدرجات من جديد بعد غياب دام أكثر من 9 أشهر، حرمهم خلالها فيرس كورونا من تشجيع فرقهم من الملعب.

من جانبه، أكد الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق آرسنال الإنجليزى، أنه أمر «استثنائى» عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى وتم السماح للأندية التى تقع فى المدن التى تنخفض فيها حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثانى، مثل لندن وليفربول، باستقبال ألفى مشجع أما المدن التى ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات فى غياب الجماهير.

ويلتقى توتنهام مع ضيفه آرسنال فى مباراة ديربى بعد غد الأحد بحضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا فى أذهان الجماهير.

وقال أرتيتا: «سيكون أمرا استثنائيا استعادة الجماهير، ستكون مشاعر غريبة».

وقد يفتقد توتنهام جهود هدافه هارى كين حيث أكد المدرب البرتغالى للفريق تعرض مهاجم المنتخب الإنجليزى لإصابة لكن رفض تحديد تفاصيلها.

ويلتقى غداً بيرنلى مع إيفرتون وفولهام مع مضيفه مانشستر سيتى فى مباراتين دون جمهور، لكن أول مباراة تقام فى حضور مشجعين ستكون تلك التى تجمع وست هام يونايتد بمانشستر يونايتد.

وبإمكان تشيلسى أن يصعد للصدارة عندما يستضيف ليدز يونايتد غدا السبت.

ويوم الأحد سيشهد ملعب أنفيلد معقل ليفربول حضور الجماهير للمرة الأولى، منذ الخسارة على يد أتلتيكو مدريد الإسبانى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أوروبا.

ويتسلح ليفربول بجماهيره خلال المباراة التى تجمعه بضيفه وولفرهامبتون، فى الوقت الذى أثنى فيه المدرب الألمانى يورجن كلوب على الروح الاستثنائية لفريقه الذى يواصل حصد النقاط فى غياب عدد كبير من نجومه.

ويفتقد كلوب 9 لاعبين بسبب الإصابة، من بينهم الحارس الأول البرازيلى أليسون بعد تعرضه لإصابة فى أربطة الساق خلال المباراة التى تعادل فيها ليفربول مع برايتون (1-1) الأسبوع الماضى.

وبدلا من الدفع بالحارس الإسبانى أدريان مكان أليسون، قرر كلوب الاستعانة بالحارس الأيرلندى كويمين كيليهر القادم من أكاديمية النادى، خلال لقاء أياكس الهولندى فى دورى الأبطال، الثلاثاء الماضى.

وفى مباريات أخرى الأحد يلتقى وست بروميتش البيون مع ضيفه كريستال سيتى وليستر سيتى مع شيفيلد يونايتد قبل أن تختتم الجولة مساء الاثنين بمباراة برايتون مع ساوثهامبتون.