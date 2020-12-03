شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بيك» ينفى عدم ارتياحه فى اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الهولندى دونى فان دى بيك، لاعب مانشستر يونايتد، شعوره بعدم السعادة مع الشياطين الحمر بسبب قلة مشاركاته، مشيرًا إلى استعداده للعب فى أى مكان بخط الوسط.

وشارك دى بيك أساسيًا فى البريميرليج للمرة الأولى خلال الفوز على ساوثهامبتون (3-2)، الأحد الماضى.

وينافس الدولى الهولندى كلا من برونو فيرنانديز، وبول بوجبا، وسكوت ماكتوميناى، وفريد، ونيمانيا ماتيتش، على حجز مكان فى التشكيل الأساسى.

وقال عن ذلك، حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «فقط أعمل بقوة كل يوم، وأعرف أنه يمكننى منح الفريق شيئًا إضافيًا ومساعدته.. فقط أتحلى بالصبر».

وأضاف: «ألعب مع زملاء جدد، ونحن بحاجة لفهم بعضنا البعض.. من قبل فى أياكس لعبت فى مراكز مختلفة، سواء كرقم 8 أو 10 أو 6.. وبالتالى أنا معتاد على اللعب فى أكثر من مركز».