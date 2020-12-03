شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى يقترب من تجديد عقد «لورينزو إنسينى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن اقتراب نابولى من تجديد عقد قائده لورينزو إنسينى، والذى يمتد حتى صيف 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن نابولى تواصل مع وكيل إنسينى من أجل تجديد عقد النجم الإيطالى، الذى يرغب فى إكمال مسيرته بقميص البارتينوبى.

وأوضحت الصحيفة أن إنسينى (29 عامًا) يتقاضى 4.5 مليون يورو سنويًا، ويرغب فى زيادة راتبه إلى 5.5 مليون يورو من أجل التجديد.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين نابولى وإنسينى لن تشهد أى تعقيدات، خاصة أن الطرفين يرغبان فى استمرار العلاقة بينهما.

وارتبط اسم إنسينى فى الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أكثر من نادٍ فى إيطاليا، أبرزها إنتر ميلان وروما.

ويسعى فريق روما للمنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى الإيطالى على الرغم من صعوبة المنافسة مع يوفينتوس، وإنترميلان.