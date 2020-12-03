شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يهاجم أحمد عيد عبد الملك: «اللي بتعمله ده ميصحش إحنا الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، قد وافق على انضمام ‏أمير عادل وإتمام الصفقة.‏

وواصل يونس، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى، عبر ‏شاشة قناة الزمالك: «غاضب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل».‏

وأوضح: «نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ‏ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك».‏