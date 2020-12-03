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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: الاداء كان متواضعاً امام لاسك النمساوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
أكد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ان فريقه قدم اداءً متواضعاً أمام لاسك النمساوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
وخلال تصريحات له، قال السبيشل وان: "لم نقدم مستوى جيد، النتيجة كانت أفضل من المستوى، وقدمنا شوط ثاني أفضل من الشوط الأول".
واضاف: "تأهلنا، ولا توجد علينا ضغوطات في المباراة الأخيرة، ولكن علينا الفوز بها، وأنا أؤمن بأننا سننجح في ذلك".
وعن هاري كاين، اختتم: "أعتقد أنه سيكون جاهزا، ولكنني لست متأكد، يتلقى العلاج، ويمكنني التظاهر بأنه يعاني من مشاكل، ولكنه ليس كذلك، وأعتقد بأنه سيشارك أمام آرسنال".
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