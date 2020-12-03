شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير ارسنال تطالب بعودة اوزيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 طلب أحد جماهير آرسنال الإنكليزي عودة النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب الغانرز إلى صفوف المدفعجية من جديد وذلك خلال مباراة رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي.

آرسنال أعلن الأسبوع الماضي أنه حصل على موافقة بالسماح لـ2000 مُشجع بالتواجد في ملعب المباراة. وخلال الشوط الأول رفع أحد الجماهير لافتة تُطالب بعودة أوزيل إلى الفريق مرة أخرى حيث كُتب: "أعيدوا مسعود!". أرتيتا مع بداية موسم 2020/2021 الجاري قرر استبعاد أوزيل تمامًا من حساباته حيث لم يقيد النجم الألماني في قائمة الغانرز سواء أوروبيًا أو محليًا.

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير ارسنال تطالب بعودة اوزيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.