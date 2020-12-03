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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مافيديدي: رونالدو ساعدني كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
أكد لاعب مونبلييه الفرنسي ستيفي مافيديدي ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ساعده كثيرا في تطويره، ويشعر المهاجم بالامتنان لحصوله على فرصة العمل مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
وكان فريق يوفنتوس قد حسم عقد اللاعب لصالحه في صفقة دائمة في عام 2018، وتم إعارته لاحقًا إلى فريق ديجون في دوري الدرجة الأولى لمدة موسم 2019-20، ثم انتقل لمونيلييه في الصيف.
وفي حديث له، قال رونالدو: "لقد كان امتيازًا حتى أن أتدرب معه، لقد ساعدني كثيرًا".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق حتى بالذهاب إليه وطرح الأسئلة، ما عليك سوى مشاهدته والتعلم منه".
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