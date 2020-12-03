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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يدرس امكانية التعاقد مع مدافع شالكه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
كشفت تقارير صحف المانية، ان نادي ليفربول يدرس القيمة المالية من أجل شراء أوزان كاباك مدافع شالكه الألماني، وذلك بحسب تقارير صحف المانية.
وارتبط الريدز بعدد كبير من المدافعين قبل فترة الانتقالات الشتوية، حيث يغيب الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة بداعي الإصابة.
ويعد كاباك من اهداف النادي الانكليزي في الميركاتو المقبل، حيث تقول صحيفة ’’سبورت بيلد’’ بأن الريدز يفكر بجدية في دخول سباق ضم اللاعب.
وأفادت التقارير، بأن ليفربول يقترح بأن الرسوم التي طلبها شالكه لبيع اللاعب مقابل 40 مليون يورو قد انخفضت إلى 25 مليون يورو، اذ يزعمون الى امكانية تخفيض القيمة مجدداً من اجل ضم الدولي التركي.
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