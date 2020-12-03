ثلاثية ساحقة تقفز بالهلال للصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز الهلال لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عقب فوزه الساحق بثلاثية نظيفة على ضيفه الفتح في المرحلة السادسة للمسابقة أمس.

ورفع الزعيم المنتشي بتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه في نهائي البطولة على النصر يوم السبت الماضي، رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الشباب، محققا انتصاره الخامس في المسابقة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، عند عشر نقاط في المركز الرابع.

افتتح المهاجم السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الـ47، فيما تكفل محمد كنو بإحراز الهدف الثالث للفريق الأزرق في الدقيقة الـ52.