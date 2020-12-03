كلاكيت خامس مرة.. النصر ينهار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى النصر الصدمة الخامسة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، بعد أن عمق أبها جراحه ودفعه لمزيد من الانهيار بخسارة جديدة أمس.

واصل الفريق بدايته الكارثية في البطولة هذا الموسم، وخسر بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه أبها في المرحلة السادسة للمسابقة، بعد ثلاثة أيام فقط من تعيين حسين عبدالغني مديرا تنفيذيا للنادي واستقالة عبدالرحمن الحلافي.

وتجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، في حين ارتفع رصيد أبها إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

بادر النصر بالتسجيل عبر لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة 19، لكن أبها رد بهدفين حملا توقيع محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرج في الدقيقتين 55 و70، وأهدر الفريق فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أضاع مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 90.

تأتي تلك الخسارة لتضاعف جراح النصر، الذي أخفق في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أخيرا، بخسارته 1-2 أمام الهلال في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت الماضي.