فزعة تتصدر شوط دق المجاهيم بمهرجان الملك

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وشهد الشوط خروج «غارة» المتصدرة العام الماضي في شوط «الدق» مفتوح بمهرجان الظفرة الإماراتي، وأعلنت لجنة التحكيم نتائج الفائزين في هذا الشوط، بحصول «فزعة» لمالكها فرحان محمد الدوسري، على المركز الأول، وحلت «عوايد» لمالكها حمد فويز الدوسري «ثانية» في أول مشاركة لها، تليها في المركز الثالث «فزاعة» لفرحان محمد الدوسري التي تشارك للمرة الأولى، ثم «مهيوبة» لحمد صالح المري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «مرحبا» لحمد محمد المري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الفردية «فزعة» المركز الأول في منافسة فئة «الدق» عن لون «المجاهيم» لمالكها فرحان بن حمد الدوسري ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة المقام حاليا بالصياهد.وشهد الشوط خروج «غارة» المتصدرة العام الماضي في شوط «الدق» مفتوح بمهرجان الظفرة الإماراتي، وأعلنت لجنة التحكيم نتائج الفائزين في هذا الشوط، بحصول «فزعة» لمالكها فرحان محمد الدوسري، على المركز الأول، وحلت «عوايد» لمالكها حمد فويز الدوسري «ثانية» في أول مشاركة لها، تليها في المركز الثالث «فزاعة» لفرحان محمد الدوسري التي تشارك للمرة الأولى، ثم «مهيوبة» لحمد صالح المري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «مرحبا» لحمد محمد المري.

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