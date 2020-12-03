السعودية تتقدم 16 دولة في عربية الألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي منافسات البطولة العربية الأولى للرياضات الالكترونية عبر الإنترنت.

وتشارك السعودية و15 دولة في البطولة التي تقام بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة في مصر بتنظيم البطولة بإشراف فني من الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية وإشراف تنظيمي لوجستي من الاتحاد المصري للعبة.

وأقيم حفل الافتتاح الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، تضمن كلمة الدكتور أشرف صبحي الذي توجه بالشكر إلى جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام أحمد أبوالغيط والأمانة العامة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، مثمنا جهود وتعاون الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية، وأشاد بالمشاركة الواسعة من شباب 16 دولة عربية، مما يعكس الانتشار الكبير الذي تشهده الرياضات الالكترونية.

من جانبه، توجه رئيس الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بالشكر إلى المشاركين والمنظمين والقائمين على البطولة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة على جهودهم ومساهماتهم في إنجاح البطولة، مؤكدا على أن الرياضات الالكترونية حققت طفرة كبيرة على مستوى العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية.