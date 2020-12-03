عودة الجماهير تشعل ديربي توتنهام وأرسنال

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وتم السماح للأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيها حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال ألفي مشجع، أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود، مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير.ويلتقي توتنهام مع ضيفه أرسنال في مباراة ديربي بعد غد في حضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في أذهان الجماهير، وقال أرتيتا «سيكون أمرا استثنائيا استعادة الجماهير، ستكون مشاعر غريبة».
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