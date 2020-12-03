شكرا لقرائتكم طارق يحيى لجماهير الزمالك: احترسوا من الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على تقديم نصيحة لجماهير الكرة بالنادي الأبيض، خلال حلقة الخميس من برنامج زملكاوي المذاع عبر شاشة قناة الزمالك.
وقال يحي لجماهير الزمالك:" إياكم والانسياق وراء الشائعات المغرضة المتداولة عبر بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي".
وواصل:"الأخبار الكاذبة زادت بشدة خلال الأيام الأخيرة وأنصح جماهيرنا الوفية من عدم الانسياق ورائها ومواصلة دعم ومساندة الكيان".
أكد طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ارتداء قميص الزمالك شرف لكل لاعب ومدرب، ومن يريد الرحيل فمرحباً برحيله".
وشدد يحيي في تصريحاته على ضرورة عدم انسياق جماهير الزمالك حول شائعات رحيل نجومه ومديره الفني.
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