شكرا لقرائتكم غزل المحلة يفوز على مياه شربين بخماسية استعدادا لدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز على نظيرة مياه شربين فى المباراة الودية التى جمعتهما بستاد سمنود ، بخماسية نظيفة ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة الدورى الممتاز و أحرز أهداف اللقاء كلٌّ من يحيى حامد (هدفين) وأحمد الشيخ ( هدفين ) وإسلام فؤاد (هدف).وألغى المحلة المواجهة الودية التي كان مقررًا لها أمام الإنتاج الحربي عصر اليوم باستاد السلام، بعد نقل الإنتاج ملعب اللقاء إلى 6 أكتوبر وأبلغ مسؤولو غزل المحلة فريق الإنتاج الحربي صعوبة إقامة اللقاء بسبب بعد المسافة بشكل كبير خاصة أن الفريق لن يبيت بالقاهرة، ولذلك اكتفى بمواجهة مياه سمنود بديلاً للإنتاج.

ونجح نادى غزل المحلة، العائد مجددا إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فى التعاقد مع النيچيرى إيمانويل أجبيتور لاعب إنبى والداخلية السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق، خاصة فى مركز خط الوسط، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد.

إيمانويل أجبيتور لعب لكل من أندية الشمس، أهلى طرابلس، الداخلية، وإنبى، ونجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعماله، ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى اليوم، الخميس، ودياً في إطار استعدادات الفريق المحلاوى لبطولة الدورى التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.

ونجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ9 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كلا من خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطا و محمود رضا حارس مرمى وادى دجلة .

وكان غزل المحلة قد خاض العديد من الوديات حتى الآن ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للاعبين إستعدادا للموسم الجديد أمام وادى دجلة، طلائع الجيش، سبورتنج السكندرى وألغيت مباراته الودية أمام المنصورة.