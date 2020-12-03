شكرا لقرائتكم أيمن يونس: باتشيكو وافق على صفقة أمير عادل .. وغاضب من انتشار ‏صورة التوقيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، قد وافق على انضمام ‏أمير عادل واتمام الصفقة.‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" غاصب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل".‏

وأوضح:"نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثنالء توقيع العقود، ‏ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك".‏

وشدد أيمن يونس، على سعيه برفقة ‏أعضاء اللجنة على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد ‏البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي.‏

وأوضح :"نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم ‏وضمان بقائهم داخل النادي".‏

وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة ‏بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.‏

وأنهى:"هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فري الكرة وبعناصره ‏الأساسية".‏