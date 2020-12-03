شكرا لقرائتكم كاسونجو: الدورى المصري الأفضل بأفريقيا.. وحزين لخسارة دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الزمالك السابق، أن الدوري المصري هو الأفضل على الاطلاق في القارة الأفريقية.
قال كابونجو خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "راضٍ عما قدمته خلال مشواري في مصر سواء مع الاتحاد أو الزمالك، ولكني حزين لخسارة دوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضي".
أكد كابونجو، أنه انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.
وأوضح:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".
وأنهى:" الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة الأفريقية".
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