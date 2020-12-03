شكرا لقرائتكم كاسونجو: الدورى المصري الأفضل بأفريقيا.. وحزين لخسارة دورى ‏الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق ‏الزمالك السابق، أن الدوري المصري هو الأفضل على الاطلاق في القارة ‏الأفريقية.‏

قال كابونجو خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك: "راضٍ عما قدمته خلال مشواري في مصر سواء ‏مع الاتحاد أو الزمالك، ولكني حزين لخسارة دوري أبطال أفريقيا الجمعة ‏الماضي".‏

‏أكد كابونجو، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.‏

وأوضح:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".‏

وأنهى:" الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏