شكرا لقرائتكم المقاولون يحتفل بعماد النحاس قبل 24 ساعة من مواجهة سولار بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على الاحتفال بعماد النحاس المدير الفني بعد حصوله على جائزة أوسكار أفضل مدير فني عام 2020 فى أحد الاستفتاءات الرياضية، وحضر المهندس محسن صلاح قبل مران الفريق بصحبة المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وحرص النادي على إحضار تورتة عليها صورة المدير الفني وتهنئة بالحصول على الجائزة كما تم إهداء النحاس درع النادي التذكاري.

واختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي التي ستقام الثامنة مساء غد الجمعة في إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



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من جانبه، كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ونجم الزمالك السابق، عن كواليس متابعة الجهاز الفنى للفريق لمباراة نهائى القرن التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع من البطولة فى تاريخه.

وقال عبد الغنى : تابعت مباراة القمة فى معسكر الفريق مع عماد النحاس ولا وجود للتعصب بيننا إطلاقاً، وحتى بعد المباراة النحاس قال لى أن الزمالك كان أحق بالفوز.

واصل: "الدولة لن تضر الزمالك، والمجموعة الحالية المسئولة عن إدارة الكرة تعشق النادى ولن تفرط فى المسئولية سواء أيمن يونس أو أشرف قاسم أو عبد الحليم على، عليهم الحفاظ على المكتسبات والجيل الحالى".

استكمل: "كان هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى جيبوتى وبالفعل حقننا هذا الأمر وسونج سجل الهدف فى شباك فريقه أرتا سولار، ولكن الفرق الأفريقية لم تعد ضعيفة مثل قبل ذلك".

واختتم: "المقاولون لا يعطى اللاعبين أعلى أجر فى الدورى قد يكون المقابل بسيط عن أندية كثيرة ولكن الحالة التى بين اللاعبين وثقتهم فى الجهاز الفنى والنادى خلقت حالة إيجابية ساعدتنا على تطور مستوانا ونراهن على تلك الروح فى استكمال مشوار الكونفدرالية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.