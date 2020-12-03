شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لن أسمح بتفاوض أندية مع لاعبي الزمالك لتشتيت أذهانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يقبل بتشتيت ‏أحد أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات ‏معهم.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع ‏لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".‏

وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرين بسهولة على العمل ‏بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد ‏أن نفعل ذلك".‏

وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ‏ضد الزمالك ولاعبيه".‏