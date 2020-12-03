شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لن أسمح بتفاوض أندية مع لاعبي الزمالك لتشتيت أذهانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يقبل بتشتيت أحد أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات معهم.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".
وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرين بسهولة على العمل بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد أن نفعل ذلك".
وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ضد الزمالك ولاعبيه".
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