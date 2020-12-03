شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة عبر تليفزيون ”الخليج 365”: الأهلى يدعو الزمالك لاحتفالية إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على توجيه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لحضور حفل التتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا، والمقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل فى احد الفنادق، وذلك بعدما توج الفريق باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب الزمالك، بفوزه بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن مسئولى الأهلى أكدوا أنه سيتم توجيه الدعوة لرؤساء الأندية لحضور الاحتفالية فى الوقت الذى سيتم توجيه الدعوة للمستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك الجديد.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.