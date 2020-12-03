شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى لم يفاوض "زيزو" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عدلى القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: " تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

أضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار".

ووصف عدلي القيعي الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله في مفاوضات مع لاعبي الأهلي بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التي يتم تداولها.

وهدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك أي ناد يحاول الاقتراب من لاعبي الفريق الأبيض والتفاوض معهم.

وقال أيمن يونس الخميس: "أي ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه".

وتابع “الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأي ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة في استقرار الفريق".

وأضاف: "الزمالك ناد غني ماديا وقادر على سداد مستحقات لاعبيه القديمة والجديدة كذلك، ولا توجد أزمات".

وأتم أيمن يونس حديثه "الزمالك قادر على إبرام تعاقدات جديدة كما حدث اليوم بضم أمير عادل والقادم أفضل للنادي".

وتولى أيمن يونس منصب رئيس لجنة الكرة في الزمالك مطلع الأسبوع الجاري بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي لوجود مخالفات مالية ورحيل المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور.