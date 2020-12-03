أمير توفيق: لا تكذبوا الكذبة وتصدقوها والانتصارات تكون في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

قال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي بأن هناك من ينشر أكاذيب بشأن في الأونة الأخيرة، قائلًا أن الانتصارات دائمًا ما تكون في الملعب وليست على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر أمير توفيق تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب."

وتابع الحديث في الأمر ذاته: "الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا.. استقيموا يرحمكم الله."

وانتشرت في الأونة الأخيرة تقارير إعلامية حول رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، وقام مسؤولو لجنة الكرة في الزمالك بالرد على الأمر، دون أن يعلن الأهلي أي شيء رسمي.