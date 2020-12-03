"سأكشف المؤامرة ومن يقف وراءها".. مرتضى يعلن موعدًا جديدًا للرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن مرتضى منصور الرئيس السابق لمجلس إدارة الزمالك أنه سوف يكشف ما أسماه بـ"المؤامرة" عقب صلاة الجمعة، وذلك دون أن يعلن عن مزيد من التفاصيل.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس: "غدًا عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها".

وصرح مرتضى منصور مساء الثلاثاء الماضي، قائلًا: "أجلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية إلى ما بعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا أشغل اللاعبين وانتظروا الرد غدًا بمفاجأة قاسية"، غير أنه لم يخرج للرد بأي شكل من الأشكال.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك بالكامل وإحالته إلى النائب العام، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.