لجنة الكرة بالزمالك تجتمع بباتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي: اجتمعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويأتي الاجتماع لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق في الموسم المقبل. وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفني احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين. ومن جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفني"

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