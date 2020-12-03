أسقط نادي ميلان الإيطالي نظيره سيلتك الاسكتلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.
تقدم سيلتك عن طريق توم روجيك واودوسون ادواردفي الدقيقتين 7، 14، ثم قبل ميلان الطاولة بعد تسجيله أربعة أهداف عن طريق هاكن كالهانغولو وصامويل كاستييخو وينس بيتر هاوجي وإبراهيم دياز في الدقائق 24، 26، 50، 82.
وبنفس الجولة تغلب ليل الفرنسي على سبارتا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتيجة يتصدر ليل الفرنسي ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 11 نقاط، ويحل ميلان خلفه وصيفا بعشرة نقاط، في حين يحتل سبارتا براغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل سيلتك الترتيب بنقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يقلب الطاولة على سيلتك الاسكتلندي ويهزمه برباعية في الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.