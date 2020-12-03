ميلان يقلب الطاولة على سيلتك الاسكتلندي ويهزمه برباعية في الدوري الأوروبي

أسقط نادي ميلان الإيطالي نظيره سيلتك الاسكتلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

تقدم سيلتك عن طريق توم روجيك واودوسون ادوارد

في الدقيقتين 7، 14، ثم قبل ميلان الطاولة بعد تسجيله أربعة أهداف عن طريق هاكن كالهانغولو وصامويل كاستييخو وينس بيتر هاوجي وإبراهيم دياز في الدقائق 24، 26، 50، 82.

وبنفس الجولة تغلب ليل الفرنسي على سبارتا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة يتصدر ليل الفرنسي ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 11 نقاط، ويحل ميلان خلفه وصيفا بعشرة نقاط، في حين يحتل سبارتا براغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل سيلتك الترتيب بنقطة واحدة.