توتنهام يتعادل مع لاسك لينز ويفقد صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة توتنهام ولاسك لينز بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.
ثلاثية توتنهام جاءت عن طريق كل من جاريث بيل وسون هيونج مين وديلي آلي في الدقائق 45، 56، 87، فيما سجل أهداف لاسك لينز النمساوي كل من بيترميتشورل وجوهانيس إيجيستين ومامادو كارامكو في الدقائق 42، 82، 90.
بهذه النتيجة يفقد توتنهام صدارة مجموعته بالدوري الاوروبي ويتراجع للوصافة برصيد 10 نقاط خلف رويال انتويرب البلجيكي متصدر الترتيب فيما يحتل لاسك لينز المركز الثالث بسبعة نقاط.
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