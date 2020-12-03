الشباب والرياضة تستأنف البرنامج التعريفى لمسئولى المديريات

استأنفت لليوم الثالث على التوالى وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ) البرنامج التعريفى لمسئولى المديريات على اجراء انتخابات برلمان الشباب الكترونيًا بمشاركة 27 مديرية شباب ورياضة باستهداف مدير ادرة البرلمان والتعليم المدنى ، ومسئولى برلمانى ( الشباب - الطلائع ) بمركز تعليم مدنى الجزيرة وتحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من (4-1) من ديسمبر الجارى 2020 .

وتناول البرنامج شرح وتوضيح كل ما يخص العملية الانتخابية ، الضوابط والمعايير الخاصة باجراءات العملية الانتخابية على مستوى المحافظات ، تقسيم الدوائر الانتخابية ، عدد المقاعد لكل محافظة ( قائمة / فردى ) وفقا للكتلة التصويتيه بكل محافظة ، مواعيد اجراء الانتخابات على مستوى المرحلة الاولى والثانية .

كما تطرق البرنامج الى بعض الضوابط الأخرى ، والتعامل مع الحالات الخاصة بكل مديرية ، وطرح أسئلة متنوعة عن كيفية التصويت ، قبول الطعون ، وكيفية التقديم للترشح من خلال النائب او ما ينوب عنه ، والطعون التى تتم على فرد واحد من أفراد القائمة وهكذا .

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من (4-1) من ديسمبر الجارى 2020 .وتناول البرنامج شرح وتوضيح كل ما يخص العملية الانتخابية ، الضوابط والمعايير الخاصة باجراءات العملية الانتخابية على مستوى المحافظات ، تقسيم الدوائر الانتخابية ، عدد المقاعد لكل محافظة ( قائمة / فردى ) وفقا للكتلة التصويتيه بكل محافظة ، مواعيد اجراء الانتخابات على مستوى المرحلة الاولى والثانية .كما تطرق البرنامج الى بعض الضوابط الأخرى ، والتعامل مع الحالات الخاصة بكل مديرية ، وطرح أسئلة متنوعة عن كيفية التصويت ، قبول الطعون ، وكيفية التقديم للترشح من خلال النائب او ما ينوب عنه ، والطعون التى تتم على فرد واحد من أفراد القائمة وهكذا .

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