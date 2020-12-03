صحيفة برتغالية : فيتوريا يغرق في الدوري السعودي

ألقت الصحف البرتغالية الضوء على مواطنها روي فيتوريا ، مدرب النصر السعودي، الذي يعاني مع فريقه في منافسات الدوري هناك.
وعنون موقع صحيفة "سابو" خبر الهزيمة الخامسة بـ: النصر يخسر مجددا بقيادة روي، وفيتوريا يغرق في الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة: تكبد فيتوريا خامس هزيمة لهفي ست مباريات بالدوري، هذه المرة خسر أمام أبها صاحب المركز الـ 11، ويحتل النصر المركز قبل الأخير، حيث سجل 5 أهداف فقط واستقبل 9.
وقالت صحيفة "أبولا" عبر موقعها الإلكتروني: روي فيتوريا يتلقىالهزيمة الخامسة من ست مواجهات، ويحتل فريقه المركز قبل الأخير بفوز واحد فقط، وهي ذات البطولة التي حقق لقبها المدرب البرتغالي في موسمه الأول، وحل وصيفا بالنسخة الماضية.
وتلقى النصر الهزيمة الخامسة خلال 6 جولات أولى في الدوري، بعدما خسر أمام أبها بهدفين لهدف، اليوم الخميس، ليقبع في المركز الـ 15 – وقبل الأخير- برصيد 3 نقاط.
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