شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وسلتيك في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف قمة مباريات اليوم الخميس بين ميلان وسلتيك جلاسكو، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي.

انطلقت مباراة ميلان وسلتيك جلاسكو في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينيتش، 19:55 بتوقيت مصر ، 20:55 بتوقيت السعودية، على ملعب سان سيرو في ميلانو بإدارة الحكم الإسباني “بينجويتشيا”.

ونقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما نُقل على قناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وتي في 2 سبورت 1.

بهذا الفوز صعد ميلان الإيطالي لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، دون انتظار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب ميلان 4-2 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، في حين فاز ليل 2 / 1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة في المجموعة.

وتصدر ليل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، ليصعدا سويا للدور المقبل عن تلك المجموعة، في ظل تواجد سبارتا براغ في المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سيلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم سيلتيك بهدف مباغت عن طريق توم روجيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز زميله أودسون إدوارد الهدف الثاني في الدقيقة 14، لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لميلان في الدقيقة 24، أعقبه صامويل كاستييخو بهدف التعادل في الدقيقة .26

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما سجل ينس بيتر هاوجي وبراهيم دياز الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

وغاب اليوم عن صفوف ميلان في مباراة اليوم الثلاثي “زلاتان إبراهيموفيتش ورافا لياو وموساكيو” بداعي الإصابة، بينما غاب خمسة لاعبين عن سلتيك جلاسكو، من ضمنهم اللاعب النرويجي ذو الأصل المغربي “محمد اليونسي”.

إليكم اهداف مباراة ميلان وسلتيك في الدوري الاوروبي

هدف تقدم سلتيك

هدف سلتيك الثاني 2-0

هدف ميلان الاول 1-2

هدف تعادل ميلان 2-2

هدف ميلان الثالث 3-2

هدف ميلان الرابع 4-2