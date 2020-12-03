بث مباشر | شاهد مباراة ارسنال ورابيد فيينا في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ارسنال ورابيد فيينا، ضمن مباريات اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الاوروبي، لحساب المجموعة الثانية التي تضم أندية مولده النرويجي ودوندالك الآيرلندي.

تنطلق مباراة ارسنال ورابيد فيينا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش ، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الإمارات شمال لندن.

وينقل لقاء ارسنال ورابيد فيينا على قناة بين سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المغربي جواد بدة، كما تنقل على قناة نوفا سبورت 1 التشيكية، وقناة تي في 2 سبورت بريميوم 1.

ويحتل ارسنال المركز الأول برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية مع 12 هدف، قبل استقبال رابيد فيينا في مباراة اليوم، ويأتي نادي مولده النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع رابيد فيينا الثالث.

وشهدت المباراة الأولى بين ارسنال ورابيد في عاصمة النمسا بالجولة الأولى من الدوري الاوروبي، فوز النادي الانجليزي بنتيجة 2/1، علمًا بأن رابيد تقدم في النتيجة عند الدقيقة 51، إلا أن دافيد لويز وأوباميانج سجلا هدفين متتاليين في الدقيقتين 70 و74.

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ارسنال 1-0 رابيد فيينا

???? الدوري الاوروبي (الجولة 5 – المجموعة الثانية)

???? ملعب الامارات (لندن)

جارية الآن

تشكيلة ارسنال: رونارسون – ماري – موستافي – كولاسيناك – سواريس – مايتلاند نيلز – محمد النني – نيكولاس بيبي – نيلسون – نكيتياه – ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة رابيد فيينا: شتريبينجير – سونليتنير – هوفمان – جريمل – أولمان – ريتزماير – شوستر – ديمير – آراسي – ألار – كيتاجاوا.