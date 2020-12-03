تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية 

سحبت اليوم الخميس قرعة نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى إيطاليا بإسبانيا والثانية بلجيكا أمام فرنسا.

وتقام مباراة نصف النهائي الأول بين إيطالي وإسبانيا يوم 6 أكتوبر 2021 والمواجهة الثانية بين بلجيكا وفرنسا في اليوم الموالي. وتستضيف ميلانو وتورينو مباراتي نصف النهائي.

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