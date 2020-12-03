شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير البريميرليج تعود للمدرجات من جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه أمر "استثنائي" عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
وتم السماح للأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيه حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال الفي مشجع أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير. ويلتقي توتنهام مع ضيفه آرسنال في مباراة ديربي يوم الأحد بحضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في أذهان الجماهير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير البريميرليج تعود للمدرجات من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.