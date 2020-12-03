شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يتماثل للشفاء وينتظم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تماثل عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، والمنتخب الاوليمبي، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وابعدته عن تدريبات الإسماعيلي الأخيرة

وشارك مجدي، في مران الإسماعيلي كاملاً " الخميس "، استعداداً لإستئناف مسابقة الدوري، ووظهر اللاعب بمستوي متميز.

وحدد ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، برنامج بدني خاص، لمجدي، يبدأ تنفيذه لمدة ثلاثة أيام، للإرتقاء بمستواه البدني.