شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة سيلفا لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الغيني بيكتي سيلفا، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي " الجمعه "، لتحديد موعد عودته لتدريبات الإسماعيلي.
ويعاني سيلفا، من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، طوال الفترة المنقضية.
ويؤدي اللاعب، برنامج تأهيلي مكثف، تحت اشراف الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلين لتأهيله للعودة للمشاركة في المباريات المقبلة
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